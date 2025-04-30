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Зумеры захватили заброшенный аквапарк из-за Паши Техника

В Краснодаре подростки стали снимать ролики в заброшенном аквапарке под трек Паши Техника
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Telegram-канал Mash

Зумеры в Краснодаре «захватили» заброшенный аквапарк из-за трека рэпера Паши Техника и группы Kunteynir. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Подростки, как свидетельствуют видео из социальных сетей, записывают на заброшенной площадке ролики под песню «В аквапарке».

Со слов очевидцев, ежедневно более 100 подростков бегают по комплексу, катаются на сухих горках и записывают видео.

Аквапарк «Экватор», уточняет Mash — самая большая «заброшка» Краснодара, однако охраняет его всего один человек.

«Экватор» закрыли в 2015 году из-за шума, который мешал жителям ближайших домов.

В конце марта Паша Техник во время пребывания в Таиланде был введен в искусственную кому. Результаты токсикологического анализа не выявили присутствия наркотиков в организме. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и гемодинамическую нестабильность, с почти полным поражением легких.

4 апреля рэпера не стало. Ему было 40 лет.

Ранее после кончины Паши Техника открыли наследственное дело.

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