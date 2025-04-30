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Стало известно об открытии наследственного дела после смерти Паши Техника

РИА: в Москве после смерти рэпера Паши Техника открыли наследственное дело
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В Москве после смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) открыли наследственное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.

В них говорится, что дело открыл нотариус на юго-востоке столицы.

Нотариус Перми Мария Боронина рассказала агентству, что сын исполнителя является наследником первой очереди наравне с родителями музыканта. Согласно закону, бывшая жена артиста не является наследницей. Женщина может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание.

«Сын же является наследником первой очереди, в которую, помимо него, входят действующая супруга, другие дети и родители наследодателя», — добавила Боронина.

В конце марта Паша Техник во время пребывания в Таиланде был введен в искусственную кому. Результаты токсикологического анализа не выявили присутствия наркотиков в организме. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и гемодинамическую нестабильность, с почти полным поражением легких.

4 апреля рэпера не стало. Ему было 40 лет.

Ранее стало известно, что Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО.

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