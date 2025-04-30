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Тимати заявил, что не имеет долгов после обвинений в неуплате коммуналки

Рэпер Тимати опроверг, что не оплачивал коммунальные услуги
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) опроверг в беседе с Super, что не оплачивал платежи по коммунальным услугам.

По словам Тимати, управляющая компания не выставляла ему счета более полугода. Как отметил артист, они отправили отчет в ФКР (Фонд капитального ремонта), когда он сам об этом напомнил. Рэпер считает, что таким образом УК «решила попиариться».

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так за мной не водится ни долгов, ни налогов, ни штрафов и тем более счетов по недвижимости», — поделился исполнитель.

Юнусов добавил, что у него накопилось много встречных претензий к компании. Артист планирует обратиться в суд с ними.

30 апреля на заседании мирового суда в Москве будет рассмотрен вопрос о взыскании долга по коммунальным платежам с Тимати. Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. На рэпера подали в суд за якобы неуплату коммунальных услуг.

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