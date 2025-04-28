Мария Погребняк рассказала, как пережила развод

Блогерша Мария Погребняк призналась, что была готова к разводу с экс-супругом

Блогерша Мария Погребняк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что легко пережила развод с футболистом Павлом Погребняком, поскольку была готова к разрыву.

«Брак — это не тюрьма; ﻿﻿﻿Развод — это не приговор, это начало чего-то нового, а для кого-то это время обдумать свои прошлые отношения, сделать выводы!» — сказала знаменитость.

Погребняк отметила, что сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Своим мнением о разводе блогерша поделилась, отвечая на соответствующий вопрос подписчицы. Знаменитость также уверила фанатку, что развод — не конец жизни, а некоторые пары даже возобновляют отношения после него.

Кроме того, блогерша призналась, что может простить предательство от близкого человека, так как «простить можно все».

«Но дальше идти по жизни с этим человеком, я бы не смогла! Общаться да, но строить совместные планы — нет!» — подытожила Погребняк.

У знаменитости есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, с которым она прожила порядка 17 лет. Супруги развелись в 2023 году.

1 сентября 2024 года Погребняк официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Игорем Головинским. А через четыре дня она родила сына, которого назвала Владимиром.

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