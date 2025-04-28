Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мария Погребняк рассказала, как пережила развод

Блогерша Мария Погребняк призналась, что была готова к разводу с экс-супругом
close
Телеграм-канал «mariapoga_»

Блогерша Мария Погребняк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что легко пережила развод с футболистом Павлом Погребняком, поскольку была готова к разрыву.

«Брак — это не тюрьма; ﻿﻿﻿Развод — это не приговор, это начало чего-то нового, а для кого-то это время обдумать свои прошлые отношения, сделать выводы!» — сказала знаменитость.

Погребняк отметила, что сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Своим мнением о разводе блогерша поделилась, отвечая на соответствующий вопрос подписчицы. Знаменитость также уверила фанатку, что развод — не конец жизни, а некоторые пары даже возобновляют отношения после него.

Кроме того, блогерша призналась, что может простить предательство от близкого человека, так как «простить можно все».

«Но дальше идти по жизни с этим человеком, я бы не смогла! Общаться да, но строить совместные планы — нет!» — подытожила Погребняк.

У знаменитости есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, с которым она прожила порядка 17 лет. Супруги развелись в 2023 году.

1 сентября 2024 года Погребняк официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Игорем Головинским. А через четыре дня она родила сына, которого назвала Владимиром.

Ранее Дима Билан раскрыл, когда женится.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами