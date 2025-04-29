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Стас Намин сообщил о получении гражданства Армении и покупке там квартиры

Основатель группы «Цветы» Намин получил гражданство Армении и купил там квартиру
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Создатель культовой рок-группы «Цветы» Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна получил гражданство Армении. Он заявил Sputnik Армения, что получил армянский паспорт и купил там квартиру.

«Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — сообщил Намин.

По словам продюсера, он собирается сделать что-нибудь важное для культуры Армении.

4 апреля Суд по интеллектуальным правам (СИП) распорядился принадлежащим основателю группы «Парк Горького» Стасу Намину брендом Gorky Park. Намину аннулировали право на товарный знак для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги «организация и проведение концертов». До этого две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении бренда «Группа «Парк Горького».

Ранее суд отклонил иск Стаса Намина об изъятии компакт-дисков «Парк Горького».

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