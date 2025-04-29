Милославская вспомнила, как ей сделали выговор на работе из-за Козловского

Актриса Стася Милославская призналась, что однажды ей сделали выговор на работе из-за Данилы Козловского. Этим она поделилась с Кинопоиском в рамках его исследования о кинотеатрах.

Милославская объяснила, что в школьные годы подрабатывала летом контролером-билетером. В ее полномочия входила проверка температуры зала, билетов, а также раздача 3D-очков и салфеток. Как отметила артистка, работа проходила хорошо, пока она не увидела трейлер фильма «Духless» с Данилой Козловским.

По словам Милославской, ей так понравился трейлер, что она постоянно ходила смотреть его в разные залы. В один день артистка пропустила свою работу из-за этого. Она не впустила опоздавших посетителей кинотеатра на сеанс.

«Стояли и ждали, когда им выдадут 3D-очки и салфетки. На меня сильно накричали, даже жалобу написали, хотя все обошлось выговором. Во всем виноват Данила Козловский и «Духless», который я обожаю», — поделилась актриса.

Стася Милославская дебютировала в кино в 2016 году в фильме «Коробка». Она наиболее известна по проектам «Огонь», «На острие», «Стрельцов», «Роднина», «Один вдох», «Беспринципные в Питере».

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