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Иван Ургант выпустил клип на песню бабушки о женщинах блокадного Ленинграда

Телеведущий Иван Ургант представил клип на песню бабушки о блокадном Ленинграде
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Telegram-канал Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант анонсировал в Telegram-канале выход клипа на песню своей бабушки Нины «Ленинградки».

Песня посвящена женщинам во времена блокадного Ленинграда. Она была написана в 1980 году к 35-летию Победы. В 2025-м Ургант и его члены семьи сделали аранжировку к композиции и произвели реставрацию голоса. Сведением занимался музыкант Лев Трофимов. Над графикой и визуальным сопровождением клипа работали Андрей Шавкеро и Павел Корчемкин.

В видео использованы архивные фото Федосеева, Чертова, Хандогина.

Ургант рассказал, что пару месяцев назад его отец отправил ему видео с архивными блокадными хрониками. В нем звучала композиция «Ленинградки».

«И я вдруг все вспомнил. Мне лет 9. Я стою за кулисами. На сцене Нина. И квартет музыкантов. И она поет эту самую песню. А в зале сидят женщины. Пережившие то, что пережить невозможно. Сохранившие это в своих сердцах и ничего никогда об этом не рассказывающие», — поделился шоумен.

Как отметил артист, женщины, пережившие блокаду Ленинграда, не плакали на концерте, так как их слезы «высохли много лет назад».

Дочери Урганта Нина и Эрика также приняли участие в клипе.

«Мы подумали, что здорово было бы, чтобы наша Нина спела вместе с прабабушкой. А ее младшая сестра прочитала строчки своей ровесницы Тани Савичевой, девочки с Васильевского острова, которая навсегда осталась в той безжалостной и страшной войне», — рассказал Ургант.

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