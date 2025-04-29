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«Еще не прошло время»: Зурабу Церетели не будут ставить памятник

Внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Семья Зураба Церетели не намерена ставить ему памятник в Москве или Тбилиси, заявил «Газете.Ru» внук скульптора Василий. По его словам, пока рано об этом говорить.

«Нет, не планируем [ставить памятник]. Еще не прошло время, чтобы об этом даже говорить. В Грузии на могиле Зураб Константинович сам поставил памятник Святой Нины, где он похоронен рядом со своей супругой Инессой», — сказал Василий.

Народного художника СССР и РФ не стало 22 апреля на 92-м году жизни – у него остановилось сердце. Прощание с Церетели прошло в храме Христа Спасителя в Москве, после чего гроб доставили в Тбилиси.

Могила скульптора находится в Дидубийском пантеоне рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили.

Церетели — основатель Московского музея современного искусства, МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели и Музея современного искусства в Тбилиси.

Автор тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.

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