В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Веранда «Альпины»

Фестиваль «Веранда «Альпина» пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе издательской группы «Альпина».

Событие пройдет в ДК им. С.М. Кирова на Васильевском острове. В 2025 году темой мероприятия стал «Русский город. Пространство. Люди. Истории». В рамках проекта пройдут лекции и мастер-классы о жизни российских городов, в том числе и Санкт-Петербурга. Посетители фестиваля также смогут приобрести понравившиеся книги различных жанров: психология, история, бизнес и т.д.

Для детей будет создана особая зона, где пройдут мастер-классы по созданию картин в технике коллажа. Маленькие посетители также смогут поучаствовать в раскрашивании гигантского полотна.

Студенты Инженерной школы одежды СПбГУПТД (Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна) подготовили для мероприятия плакаты в разных художественных стилях.

«Книга становится поводом встретиться вживую, найти единомышленников в реальном мире. Мы рады, что на нашем ежегодном фестивале «Веранда «Альпины»» вместе с нашими партнерами мы можем собирать вместе тех, кто любит книги так же, как и мы!» — заявила руководитель направления по работе с партнерами и мероприятиями группы «Альпина» Светлана Каширина.

Фестиваль также пройдет в Перми 5 июля, Екатеринбурге 26 июля, а также Казани с 8 по 9 ноября.

Ранее сообщалось, что зарубежные артисты выступят на российском фестивале «Мелиховская весна».