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Юрий Лоза заявил о «приватизации патриотизма»

Певец Юрий Лоза заявил, что в России нет конкурсов политической песни
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза пожаловался в Telegram-канале на отсутствие конкурсов патриотической песни.

Лоза рассказал, что написал песню ко Дню Победы. Он отметил, что сможет ее опубликовать в социальных сетях. По словам артиста, раньше существовали смотры, конкурсы и фестивали патриотической песни. Сейчас же певец не видит таких мероприятий.

Как отметил Лоза, люди во всей стране продолжают сочинять песни про Родину. Исполнитель считает, что сейчас это никому не нужно.

«Есть набор штатных артистов, которые и так постоянно на экранах телевизоров, они разберут песни военных лет и снова отработают все мероприятия, связанные с праздником. Такое ощущение, что тотальная приватизация в России включила в себя и приватизацию патриотизма», — заявил певец.

В январе 2025 года Юрий Лоза заявлял, что певицу Клаву Коку можно слушать «только в запое и под наркозом». По словам артиста, российская поп-исполнительница не имеет вокальных данных. Лоза уточнил, что именно поэтому не хочет выступать с артисткой в дуэте.

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