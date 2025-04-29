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Представитель Киркоровых ответила на сообщения о налоговых долгах Бедроса

Представитель Киркоровых Успенская: Бедрос не оставил долгов перед ФНС
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Алексей Майшев/РИА Новости

Сообщения о задолженности отца Филиппа Киркорова Бедроса перед ФНС не соответствуют действительности. Речь идет о долгах 2023 года, которые давно погашены, заявила НСН представитель семьи Екатерина Успенская.

По ее словам, задолженность, о которой говорится, не затрагивала недвижимость – это долг по налогам за транспортное средство.

«Сейчас все задолженности Бедроса Киркорова перед ФНС погашены», — заверила она, что в СМИ публикуется устаревшая информация.

Напомним, накануне Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС подала в суд на усопшего отца Филиппа Киркорова Бедроса, якобы потому, что он остался должен государству 31 тысячу рублей налогов, однако суд отказал в принятии заявления. Утверждалось, что без выплаты налогового долга отца артист не сможет получить в наследство трехкомнатную квартиру — первое семейное жилье Киркорова и певицы Аллы Пугачевой, куда они переехали жить сразу после свадьбы в 1994 году.

Ранее СМИ раскрыли, какое наследство Бедрос Киркоров оставил сыну.

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