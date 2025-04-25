В «VK Видео» появился раздел «80 лет Победы»

Более 260 единиц контента о ВОВ собрали в «VK Видео»

На главной странице «VK Видео» появился раздел о Победе в Великой Отечественной войне «80 лет Победы», в котором собрали авторские передачи, фильмы, документальные проекты и сериалы, сообщает ТАСС.

Всего в разделе собрано более 260 единиц контента об истории ВОВ.

Также в разделе уже добавили легендарные картины от «Мосфильма», «Киностудии Горького» и «СТВ».

Кроме того, с 1 мая в разделе начнутся трансляции интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику, а 9 мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть парад на Красной площади, минуту молчания и шествие «Бессмертного полка».