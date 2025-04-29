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4-летнюю внучку Пугачевой не допускают на конкурсы из-за репутации бабушки

«7дней.ru»: внучку Пугачевой Аллу отказываются брать на конкурсы из-за фамилии
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4-летняя внучка Пугачевой Алла Пугачева — младшая сталкивается с трудностями из-за репутации бабушки. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Портал утверждает, что Пугачева-младшая развивает себя как певица. Она не поддерживает общение со знаменитой родственницей и даже не знакома с ней, но девочку отказываются брать на некоторые музыкальные конкурсы.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — передает слова Пугачевой-младшей сайт.

Алла-младшая появилась в браке племянника Пугачевой Влада с бухгалтером Гузель, они поженились в 2019 году. После кончины брата Пугачева оформила опекунство над Владом, поскольку мужчина стал инвалидом в 29 лет. У него отнялись ноги из-за укола с наркотическим веществом.

После инцидента Пугачева отправила племянника на лечение от наркомании в Израиль, а после возвращения в Москву мужчина познакомился с Гузель. На момент их встречи Гузель уже растила сына от предыдущих отношений.

В январе 2025 года невестка Пугачевой сообщала, что Алла Пугачева — младшая «пошла по стопам бабушки», она учится в Московской государственной музыкальной школе. Девочка посещает уроки вокала, а в следующем году родители планируют записать девочку на фортепиано.

Ранее сообщалось, что коуч Киркорова задолжала ФНС полмиллиарда рублей.

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