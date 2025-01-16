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«Пошла по стопам бабушки»: cтало известно, чем занимается внучка Пугачевой

Невестка Пугачевой сообщила, что 4-летняя внучка певицы занимается вокалом
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Невестка Аллы Пугачевой Гузель сообщила kp.ru, что певица не общается с 4-летней внучкой Аллой и оставшейся в России семьей после отъезда.

Гузель также раскрыла, что внучка Пугачевой «пошла по стопам бабушки», она учится в Московской государственной музыкальной школе. Алла-младшая посещает уроки вокала, а в следующем году родители планируют записать девочку на фортепиано.

«Она старается, делает задания, которые ей задают преподаватели, ходит с удовольствием! <…> В музыкальную школу Алла ходит для общего развития, планируем также посещать занятия ораторского мастерства, — поделилась Гузель.

Алла-младшая появилась в браке племянника Пугачевой Влада с бухгалтером Гузель, они поженились в 2019 году. После кончины брата Пугачева оформила опекунство над Владом, поскольку мужчина стал инвалидом в 29 лет. У него отнялись ноги из-за укола с наркотическим веществом.

После инцидента Пугачева отправила племянника на лечение от наркомании в Израиль, а после возращения в Москву мужчина познакомился с Гузель. На момент их встречи Гузель уже растила сына от предыдущих отношений.

Ранее стало известно, что известный немецкий певец готов выступить в России почти за 4 млн рублей.

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