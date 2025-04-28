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Ким Кардашьян встретится в суде с ограбившими ее стариками-разбойниками

В Париже рассмотрят дело об ограблении звезды реалити Кардашьян
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Jordan Strauss/AP

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян встретится в суде с ограбившей ее 9 лет назад во Франции бандой «стариков-разбойников». Об этом пишет TMZ.

Ожидается, что Кардашьян полетит в Париж и даст показания 13 мая.

В октябре 2016 года Кардашьян рассказала полицейским, что грабители ворвались в ее номер в отеле, толкнули на кровать, связали пластиковыми кабелями, склеили скотчем руки, а затем надели ей повязку на глаза под дулом пистолета. Грабители посадили звезду в ванну и скрылись с драгоценностями стоимостью $10 миллионов. Звезда думала, что ее изнасилуют.

10 нападавших были частью команды «стариков-разбойников», которые получили свое прозвище из-за возраста — от 60 до 80 лет. Пятеро из них, как полагает следствие, принимали непосредственное участие в ограблении, им были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и похищении человека. Остальные обвиняются в пособничестве. Одного из подозреваемых недавно не стало, а еще один страдает тяжелой формой слабоумия, поэтому неизвестно, будут ли его судить.

28 апреля пожилые люди впервые предстанут перед судом в Париже.

За эти годы один из подозреваемых, Юнис Аббас, смог написать роман, в котором подробно описал свой опыт ограбления. Аббас признавался, что это «большое дело» должно было стать для него последним.

Накануне бикини от Ким Кардашьян сравнили с туалетной бумагой и мочалкой.

Ранее вскрытие обнаружило печальную деталь о последних днях жизни Джина Хэкмена.

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