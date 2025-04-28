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Вскрытие обнаружило печальную деталь о последних днях жизни Джина Хэкмена

Актер Хэкмен долго голодал перед кончиной
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AP

Окончательные результаты вскрытия голливудского актера Джина Хэкмена обнаружили печальную деталь о последних днях его жизни. Об этом сообщает Page Six.

Официальный отчет Управления медицинских следователей в Нью-Мексико, что у Хэкмена в организме были следы ацетона — его уровень в крови соответствовал уровню ацетона в крови людей, подвергавшихся длительному голоданию.

Перед кончиной Хэкмен не только голодал, но и страдал от серьезных изменений в почках, уточняется в отчете.

Кроме того, у него нашли «нейродегенеративные признаки, соответствующие болезни Альцгеймера».

27 февраля Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли без признаков жизни в их доме в Санта-Фе. Полицейские не обнаружили признаков насилия. Супругу актера последний раз видели живой 11 февраля, когда она заходила в аптеку и магазин товаров для животных.

Аракавы не стало из-за хантавирусного легочного синдрома.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Накануне стало известно, что в ходе вскрытия у актера выявили тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. У Хэкмена при жизни были установлены стенты коронарных артерий, проведено шунтирование и заменен аортальный клапан. Кроме того, у него был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор.

Ранее на отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины.

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