Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи запретили Леониду Якубовичу делать опасный трюк на самолете

Телеведущий Якубович рассказал, что врачи не позволяют ему делать петли на самолете
close
chbdchbdchbd/YouTube

Телеведущий Леонид Якубович признался в шоу «Ты не поверишь!», что врачи запретили ему делать петли в самолете.

Якубовичу в силу возраста не позволяют делать опасный трюк с петлей. Фигуру высшего пилотажа, представляющую собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. 31 июля ему исполнится 80 лет. Шоумен также высмеял, что в его райдере есть запрет на полет в аэротрубе.

По словам Якубовича, он часто спрашивает, есть ли в гастролируемом городе аэроклуб. Он признался, что полеты на самолетах помогают ему справляться с депрессией и негативными эмоциями.

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: «Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь». И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25-30 всё это уходит», — поделился телеведущий.

Якубович рассказал, что также летал вместе со своей женой Мариной. Однако супруге не понравился такой вид деятельности.

В феврале Якубович отшутился от слухов о тайном замке и нескольких элитных квартирах.

Ранее продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами