Якубович опроверг слухи о своем тайном замке

Якубович отшутился от слухов о владении тайным замком за 1 млрд рублей

Телеведущий Леонид Якубович отшутился от слухов о своем тайном замке за миллиард рублей и нескольких элитных квартирах. Об этом 360.ru заявил концертный директор артиста Табриз Шахиди.

Сообщения о том, что у Якубовича есть свой замок Шахиди назвал лишь «чепухой и откровенным бредом», он привел слова самого артиста на эту тему. Леонид Аркадьевич не стал отвечать серьезно на домыслы, а лишь отшутился.

«Баня площадью две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой», — сказал он.

О том, что телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье писал Telegram-канал SHOT. Источник сообщал, что усадьба располагается на участке в 30 соток находится в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его стоимость оценивают в миллиард рублей. Кроме того, артист владеет десятикомнатной квартирой, утверждал источник.

Ранее на бильярдную Якубовича подали в суд за «неосновательное обогащение».