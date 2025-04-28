Приемный отец Милохина снял с продажи дом в Анапе

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил в беседе с kuban.kp.ru, что снял с продажи дом в Анапе.

Тюленев объяснил, что сейчас сложный рынок. Мужчина не хочет продавать недвижимость за бесценок. Изначально он хотел отдать жилье за 15 миллионов рублей, но впоследствии снизил цену до 9,8 миллионов рублей. На данный момент дом снят с продажи.

16 сентября 2024 года Тюленев рассказал Telegram-каналу SHOT, что в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь его дом. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Тюленев также рассказал, что нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

После инцидента приемная семья Милохина уехала из России. Тюленев не раскрывает место проживания в целях безопасности. Мужчина трудится на двух работах, чтобы прокормить родных и платить за аренду.

«Теперь трачу кучу времени на дорогу. Но помогают навыки, которые дал мне отец. Я с детства умею обращаться с инструментом. А еще спорт и отсутствие вредных привычек держат в тонусе, не дают сдаться», — поделился Тюленев.

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