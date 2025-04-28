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Дмитрий Колдун о ревности жены к фанаткам: «Могу сутки не брать телефон»

Певец Дмитрий Колдун заявил, что жена не ревнует его к поклонницам
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koldunmedia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дмитрий Колдун признался в беседе с Леди Mail.ru, что супруга Виктория Хамицкая полностью доверяет ему и не ревнует к фанаткам.

По словам исполнителя, он заслужил доверие жены — никогда не был замечен в каких-либо компрометирующих историях. Колдун считает, что «мимолетная интрижка не стоит» его отношений с Хамицкой.

«Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — поделился артист.

Колдун также раскрыл, что не обижается на хейтеров в соцсетях. Он признался, что отправляет их в бан.

«Конструктивную критику я, кстати, приветствую и никогда не удаляю, у каждого ведь есть право на свое мнение. Но когда оно выходит за рамки приличия и смахивает на унижения, тут уж извините — до свидания», — пояснил артист.

Дмитрий Колдун официально зарегистрировал отношения с Хамицкой в 2012 году. У пары двое общих детей: 11-летний сын Ян и 8-летняя дочь Алиса. До этого исполнитель признавался, что Виктория переживала из-за его популярности и постоянно ревновала к поклонницам.

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