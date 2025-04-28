«Боролся до последнего»: Лигалайз объяснил, почему уехал из РФ спустя полгода после начала СВО

Рэпер Лигалайз (он же — Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)) рассказал в YouTube-интервью Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), что уехал из России спустя полгода после начала специальной военной операции России на Украине, поскольку имел обязательства перед коллегами.

«Меня держали некоторые обязательства по поводу альбома, он был очень важен. Может быть, это оправдания какие-то, но я не мог. <…> Потом корпоративы полетели, когда я собирался уезжать. Я подумал: «Ну, десяток тысяч долларов не помешает, задержусь на недельку». И это уже который месяц происходит, ты врастаешь туда», — заявил исполнитель.

По словам Меньшикова, он до последнего не хотел уезжать из родной страны и назвал Россию своим домом. Музыкант добавил, что «искренне трудился для нашей русской культуры».

«Я — очень русский. Я обожаю нашу культуру. Никогда не буду никем [другим], но при этом открыт для всего мира. Я боролся до последнего», — заявил Лигалайз.

В конце декабря прошлого года Минюст РФ признал Лигалайза иноагентом. По данным министерства, музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступал против специальной военной операции (СВО). С 2023 года он проживает в Литве.

Ранее актер Белый пошутил, что отправится в Лефортово сразу по возвращении в Россию.