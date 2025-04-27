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Анатолий Белый о своем возвращении в Россию: «Прямиком в Лефортово»

Актер Белый пошутил, что отправится в Лефортово сразу по возвращении в Россию
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Нина Зотина/РИА Новости

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) ответил в YouTube-интервью с Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на вопрос, собирается ли он вернуться в Россию.

Лазарева напомнила Белому, что Константин Хабенский – худрук МХТ имени Чехова — обещал принять его обратно в труппу, если он решит вернуться в страну.

«Да, конечно, [вернусь в Россию] – и прямиком в Лефортово», — сыронизировал на это Белый.

Лазарева в свою очередь заявила, что Белый «пока еще только иноагент». Таким образом телеведущая намекнула, что артист может въехать на территорию России без боязни уголовного преследования.

«Давай на этом и остановимся. Я – иноагент, этого достаточно!» — сказал Белый.

Затем Лазарева подытожила: «Мы с тобой можем остановиться, а они — нет. Прости, друг.»

Лефортово — район Москвы, в котором находится знаменитая Лефортовская тюрьма. Изначально в ней содержали военных, а во времена СССР — политических заключенных и шпионов. Она является действующей до сих пор.

Актер Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

После начала специальной военной операции на Украине актер уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент он проживает в Израиле с семьей. В начале апреля сообщалось, что Белый начал собирать деньги для ВСУ на концертах в Израиле.

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