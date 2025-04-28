В Госдуме предложили разрешить оплачивать билеты в театр за счет маткапитала

В России нужно ввести возможность оплаты билетов в театр за остаток материнского капитала. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы Игорь Антропенко.

«Считаю своевременным ввести оплату билетов на детские концерты и театральные постановки остатком материнского капитала. Так мы сможем поддержать как семьи с детьми, так и театры, в которые теперь билеты нужно покупать по паспорту», — сказал парламентарий.

Парламентарий также предложил разрешить переоформление билетов на близких родственников за день до мероприятия.

В феврале председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила за расширение действия материнского капитала с прогрессирующей ставкой 25% на каждого последующего ребенка. Она выразила надежду, что программа продолжит действовать и после 2030 года.

Ранее в России предложили сократить женщинам рабочий день на час.