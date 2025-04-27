Игорь Верник раскрыл свой главный страх: «Я боюсь»

Народный артист России Игорь Верник назвал возмездием свою роль в проекте «Театр в кино: Жил. Был. Дом» Константина Хабенского, где ему приходится перевоплощаться в кота. Об этом артист сообщил на шоу «Кстати» на VK Видео.

«И вообще, это какое-то, значит, возмездие или испытание, потому что я боюсь котов. Я боюсь. <...> Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне. Они живут по своим законам», — заявил Верник.

По словам актера, по взгляду кота сложно определить, собирается ли он вцепиться в голову или просто смотрит на человека. Собак актер назвал другими — «собака, она с тобой».

В том же выпуске Верник рассказал, что его сын Григорий не хочет играть с ним в кино.

«Причем пару раз я сказал Грише: «Ну давай уже снимемся. Хорошая история, пускай это будет часть нашей биографии». А он говорит: «Я не хочу тебя знать, не хочу соединяться с тобой, ты мне не интересен! Это унизительно для меня, ты меня позоришь!» — раскрыл артист.

Верник-старший отметил, что наследник согласился только на совместную работу в сериале «ВИА Васильки», где они играют одного и того же героя.

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