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«Ты меня позоришь»: сын Верника отказывается играть с отцом

Актер Игорь Верник заявил, что сын не хочет играть с ним в кино
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Сын актера Игоря Верника Григорий не хочет играть с отцом в кино. Об этом Верник-старший рассказал в новом выпуске шоу «Кстати», который выйдет на платформе VK Видео.

Вместе с сыном Игорь играет одного и того же героя в сериале «ВИА Васильки». По словам Игоря Верника, ему часто предлагают, чтобы они с Григорием сыграли отца и сына.

«Мы все время отказываемся от этой истории. Причем пару раз я сказал Грише: «Ну давай уже снимемся. Хорошая история, пускай это будет часть нашей биографии». А он говорит: «Я не хочу тебя знать, не хочу соединяться с тобой, ты мне не интересен! Это унизительно для меня, ты меня позоришь!» — делится 61-летний народный артист России.

Однако на работу над «ВИА Васильки» Григорий согласился.

«Только мы играем не отца и сына, а одного и того же персонажа разного возраста. Мы в кадре не виделись. Как партнеры-актеры мы еще не взаимодействовали. Мне дико этого хочется!» — заключил он.

В начале года Верник признался, что Олег Табаков препятствовал его карьере.

Ранее Вдовиченков и Пересильд стали парой в новом фильме.

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