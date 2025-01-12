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Лолита объяснила, почему больше не хочет заводить романы: «Упало либидо»

Певица Лолита заявила, что прошла период романов
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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с «Пятым каналом», что не хочет заводить новые романы.

«У меня просто упало либидо, потому что это нормальное состояние за 60», — поделилась артистка.

Милявская так рассказала, что не ищет себе «одного и на всю жизнь». Певица объяснила, что вышла из того возраста.

«Считаю, сколько их должно быть, пусть столько и будет. Без всяких вообще заморочек», — отметила исполнительница.

В 2023 году распространялись слухи о том, что Милявская встречалась с на тот момент 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла это. Она заявила, что ее связывают с певцом исключительно дружеские отношения.

Милявская была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным — в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало — спустя 12 лет они расстались. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита вышла замуж за фитнес-инструктора Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом). Они развелись в 2020 году.

Ранее Лолита Милявская станцевала на улице в ОАЭ после отъезда из России.

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