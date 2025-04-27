Дочь Маликова заподозрили в анорексии: «Признаки налицо»

Подписчики дочери певца Дмитрия Маликова Стефании заподозрили, что бизневумен страдает от расстройства пищевого поведения — анорексии.

25-летняя Маликова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое селфи в зеркало, сделанное в белом облегающем платье. Он дополнила свой образ массивными серьгами и колье, а волосы убрала в пучок. Ряд поклонников девушки забеспокоились о ее здоровье, поскольку посчитали ее чрезмерно худой.

«Фотография какая-то нездоровая»; «Что с этим миром не так? С каким пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу...»; «Признаки анорексии налицо», — написали интернет-пользователи.

При этом другим фанаткам Маликовой понравился ее образ — знаменитость сравнили с лебедем и назвали принцессой.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

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