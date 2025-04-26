В Театре имени Пушкина рассказали о последствиях билетных ограничений

Директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков рассказал, пришлось ли учреждению культуры столкнуться с последствиями ограничений на продажу билетов в театры. Его цитирует aif.ru.

«Пилотный проект не повлиял на объем продаж билетов в театре, он остается на стабильно высоком уровне. И это результат большого труда многих служб театра: отдела продаж, маркетинга, PR-команды, администраторов», — сказал он, добавив, что такие продажи говорят об устойчивом интересе зрителей к спектаклям и артистам.

По словам Жукова, театру удалось успешно адаптироваться к новым правилам. Он отметил, что в учреждении культуры было увеличено количество сотрудников на пуске зрителей перед спектаклями, а зрителей предупреждают о необходимости своевременно приходить на спектакль с документами в специальных письмах.

С 15 марта проход в театры и на концертные площадки, подведомственные депкульту Москвы, стал возможен только при предъявлении документа, подтверждающего личность. Для этого подойдут паспорт гражданина РФ или заграничный, водительские права или социальная карта москвича, а также военный или студенческий билет.

Ранее в Театре Вахтангова указали на недостатки продажи билетов по паспортам.