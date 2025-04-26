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Умерла актриса из «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка» Светлана Харлап

Умерла легенда советского и российского дубляжа Светлана Харлап
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Shutterstock

Советская и российская актриса, мастер озвучивания Светлана Харлап скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра.

Ее голос стал неотъемлемой частью детства нескольких поколений: она озвучивала Элмо в культовом сериале «Улица Сезам», вела передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка», а также подарила жизнь десяткам анимационных персонажей.

Среди ее самых известных работ — кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1975), Конёк-Горбунок в одноименной ленте, Пончик из «Незнайки в Солнечном городе» (1977) и озорной Чаки Финстер из сериала «Ох уж эти детки!» (1991–2004). Харлап также участвовала в дубляже более 170 фильмов, включая рекламные ролики и видеоигры, став одним из самых востребованных голосов индустрии.

В субботу также стало известно, что экс-директор театра «Квартет И» Сергей Перевозкин умер на 60-м году жизни.

Ранее умер скульптор Зураб Церетели.

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