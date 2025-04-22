«Не знал ни границ, ни преград»: умер скульптор Зураб Церетели

В Москве на 92-м году жизни умер художник-монументалист Зураб Церетели. У него остановилось сердце. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели народным дипломатом. Коллеги-скульпторы также выразили соболезнования его близким.

22 апреля ушел из жизни 91-летний скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Около 01:30 у него остановилось сердце, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, скульптор умер в своем доме в окружении близких. У него не было каких-либо серьезных заболеваний, только характерные для его возраста особенности здоровья, в том числе с сердцем. Накануне смерти он также не жаловался на самочувствие.

Помощник скульптора Сергей Шагулашвили рассказал РИА Новости, что Церетели во время смерти окружали его работы:

«Остановилось сердце <...> Дома в Переделкино в окружении своих работ». Он также отметил, что у Церетели не было серьезных сердечных заболеваний.

Василий Церетели сообщил, что прощание с его дедушкой пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Художника похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

Богатое наследство

У Церетели в собственности была жилая площадь около 57 тысяч квадратным метров и парк элитных автомобилей, выяснил Aif.ru. Согласно декларации за 2021 год, на художнике числились несколько земельных участков, жилых домов и квартир, пять автомобилей Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. В год Церетели получал больше 60 млн рублей.

Также у него хранились более 5 тысяч скульптур, картин, мозаик и фресок.

Церетели был женат на княжне Инессе Андроникашвили, которая умерла еще в 1998 году. У них есть дочь Елена (Лика). В 2004 году у скульптора начались отношения с искусствоведом Татьяной Кочемасовой, они не регистрировали брак. У Церетели есть три внука: Василий, Зураб и Виктория. Также у него есть четыре правнука: Александр, Николай, Филипп и Мария. Кроме этого, он воспитывал двух приемных дочерей — Людмилу и Татьяну.

Народный дипломат

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Церетели останется жить в своих работах. Она выразила соболезнования его родным и близким.

«Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат», — добавила Захарова.

«Светлая добрая память!» — написал артист балета Николай Цискаридзе.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что была в гостях у скульптора много раз. По ее словам, Церетели «постоянно организовывал приезды звезд», а «по своему обаянию он мог соперничать только с Никитой Михалковым».

«Ушел Зураб Церетели. Это очень грустная и печальная для всех нас новость. Уникальный был человек, чрезвычайно хлебосольный, его дом — как пещера чудес, все в тоннелях скульптур», — написала Собчак.

«Человек-лидер, он своими произведениями мобилизовывал все доброе в человеке. Кроме того, все мы видели державность в его взглядах и творчестве», — охарактеризовал Церетели глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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«Он дыхание для многих художников, которые, может быть, и не мечтали в свое время, что они будут как-то причастны к академии, хотя и были творческими личностями, очень интересными и мощными людьми. Они были привлечены к работе, к жизни в академии», — сказал скульптор Салават Щербаков в беседе с News.ru.

«Зураб Константинович был настоящим мастером своего дела и настоящим управленцем Российской академии художеств. Много сделал для российских и московских художников. Зураб Церетели был человеком большого масштаба, как в душе, так и в творчестве. Он не стеснялся размеров, не стеснялся масштабов», — отметил скульптор Алексей Чебаненко.

Путь Церетели

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (сейчас это грузинский Тбилиси). Он окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств, после чего начал работать художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. Через семь лет Церетели оформил трактир в шахтерском городе Чиатура, что стало первой серьезной работой художника. Затем он оформлял курортные комплексы, важные общественные здания, пространства, здания советских посольств за границей.

В 1980 году Церетели назначили главным художником XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Церетели — автор многих известных памятников и скульптур: Монумент Победы (Москва), «Добро побеждает Зло» (Нью-Йорк), «Разрушить стену недоверия» (Лондон), «В ознаменование 300-летия российского флота» (памятник Петру I, Москва). На станциях столичного метро «Парк Победы» и «Трубная» расположены мозаики скульптора.