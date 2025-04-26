«Если не в Никиту, то в кого?»: Гузеева о влюбленности в Михалкова

Актриса Лариса Гузеева опровергла слухи о романе с актером и режиссером Никитой Михалковым на съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». О работе с Михалковым она рассказала в YouTube-шоу Лауры Джугелии.

По словам Гузеевой, романа не было, но не поддаться обаянию Михалкова было невозможно.

«Если не в Никиту в то время влюбиться — то в кого? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман», — вспоминает 65-летняя Гузеева.

Когда съемки закончились, чувства актрисы в адрес коллеги по площадке тоже прекратились, и они с Михалковым встречались только случайно, на фестивалях.

В том же интервью Гузеева заявила, что ее коллега по телепередаче «Давай поженимся!» Василиса Володина ушла из шоу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее Гузеева заявила, что ее обокрали журналисты.