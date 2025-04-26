Гузеева заявила, что Володина ушла из «Давай поженимся!» из-за коронавируса

Телеведущая Гузеева опровергла слухи о том, что требовала уволить Володину

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала, почему астролог Василиса Володина ушла из передачи «Давай поженимся!». В интервью Лауре Джугелии она назвала уход соведущей из шоу предательством.

По словам Гузеевой, Володина в 2020 году приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить коллегу и сама продолжала посещать съемки, однако Володина якобы согласилась вернуться в студию только после карантина.

Поступок соведущей она сравнила с поступками мужчин, которые «во время войны брали себе бронь».

«Она сказала, что для Ларисы Гузеевой всегда особые условия. Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я была в ковид, рисковала? Очень плохо по отношению к коллективу», — рассуждает Гузеева.

Актриса добавила, что все сотрудники передачи, кроме Володиной, были готовы к съемкам. Она опровергла слова экс-соведущей о том, что якобы потребовала у руководства телеканала уволить Володину.

В январе Гузеева заявила, что ее обокрали журналисты.

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