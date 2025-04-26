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«Эти отношения разрушили его»: мать Яниса Тиммы обвинила Седокову в кончине сына

Мать баскетболиста Тиммы Аусма: брак стал для Яниса последней иллюзией
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

Мать Яниса Тиммы впервые после кончины сына прокомментировала случившееся с ним. Аусма Тимма высказалась о трагедии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина предположила, что бывшей жене спортсмена (певице Анне Седоковой) чужды истинные чувства морали и человечности.

«Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Этот брак стал для Яниса последней иллюзией», — написала мать.

По словам Аусмы, бывшая супруга не попрощалась с Тиммой и не приехала на опознание. Накопления и недвижимость, утверждает женщина, он оформил на супругу.

«Для нас главное – восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который еще вчера возносил его до небес», — пишет женщина.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В начале апреля Анна Седокова впервые вышла на публику после кончины мужа.

Ранее Валерия Гай Германика предложила фанатам кресты на могилу.

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