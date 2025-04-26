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Валерия Гай Германика дарит фанатам кресты на могилу

Режиссер Германика предложила забрать у нее могильные кресты
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика дарит своим фанатам кресты на могилу. Объявление о раздаче необычных предметов она опубликовала в своем Telegram-канале.

«У меня есть два креста на могилу новых красивых, отдам даром, только табличку свою поставите. Пишите в комментах, кому нужно», — написала она.

В комментариях режиссер «Обоюдного согласия» уточнила, что отдаст кресты только тем, кому они действительно нужны.

Накануне певица Валерия вспомнила о том, как получила «неприятный» подарок от экс-супруга Александра Шульгина в 2001 году.

«Подарок? Ну, развод. Заявление о разводе неприятным презентом могло быть. Это было на Новый год, такой новогодний подарок», — поделилась исполнительница.

Ранее Канье Уэст кинул зигу и помечтал о детях от Пэрис Хилтон.

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