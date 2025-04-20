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Депутат высказался о куличе Киркорова за 100 тысяч рублей

Депутат Иванов: Киркорову следует потратить 100 тысяч на куличи для бойцов СВО
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народному артисту России Филиппу Киркорову следует потратить 100 тысяч рублей на куличи для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — сказал депутат.

Иванов добавил, что представители шоу-бизнеса могут позволить себе подобные траты, но им нельзя забывать о духовной сути праздника.

Накануне Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. Эта выпечка принадлежит задумке дизайнера Дениса Симачева — пасхальный хлеб массой 1,9 килограмма наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола.

Ранее в России создали золотой кулич и пасхальный iPhone.

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