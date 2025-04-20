Депутат высказался о куличе Киркорова за 100 тысяч рублей

Народному артисту России Филиппу Киркорову следует потратить 100 тысяч рублей на куличи для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — сказал депутат.
Иванов добавил, что представители шоу-бизнеса могут позволить себе подобные траты, но им нельзя забывать о духовной сути праздника.
Накануне Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. Эта выпечка принадлежит задумке дизайнера Дениса Симачева — пасхальный хлеб массой 1,9 килограмма наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола.
Ранее в России создали золотой кулич и пасхальный iPhone.