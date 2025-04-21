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Киркорова призвали продать лимитированные Rolex ради детей-сирот

Глава ФПБК Бородин: Киркорову нужно продать Rolex, а деньги отдать сиротам
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал народного артиста России Филиппа Киркорова продать лимитированные часы Rolex, а вырученные за них деньги отдать детям-сиротам.

«Это лучше, чем на нужды СВО. В зоне СВО от него никто ничего не возьмет, его не уважают. А дети-сироты, которые еще маленькие, не понимают, — да», — заявил Бородин.

В начале апреля Филипп Киркоров показал, что приобрел новые Rolex из лимитированной серии в преддверии Дня Победы. По словам певца, часы с изображением монумента «Родина-мать зовет» выпустили ограниченным тиражом 80 штук в подарочном футляре с георгиевской лентой.

После покупки Rolex к 80-летию Победы Киркорова поддержал правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад. Живописец считает, что налоги от продаж таких предметов роскоши, как часы Rolex, приближают «час победы над нацизмом». Также он напомнил, что орден Победы покрыт рубинами и бриллиантами — тем, чем «богата наша родная земля».

Ранее Ксения Собчак показала головной убор «из измельченных газет» за 1,3 млн рублей.

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