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Найденную в английском огороде разбитую вазу продали за $60 тысяч

NYP: найденная в саду разбитая ваза оказалась работой Коппера и была продана за $60 тысяч
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Chiswick Auctions/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии найденную в огороде разбитую вазу продали за $60 тысяч, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, ваза долгое время хранилась в доме женщины из Англии. Когда керамическое изделие разбилось, женщина не стала его выкидывать, а продолжала использовать по назначению, высаживая внутри цветы. Потом предмет интерьера перешел по наследству внукам британки.

Они обратились в лондонский аукционный дом Chiswick Auctions для оценки имущества. Эксперт аукционного дома Джо Ллойд сразу обратил внимание на необычный стиль вазы, а обнаружив на дне клеймо Ханса Коппера, одного из ведущих мастеров авангардной керамики XX века, понял, что имеет дело с ценной работой.

Несмотря на значительные повреждения — отсутствие верхней части и грубую реставрацию — аукционисты первоначально оценили предмет в сумму в $13 тысяч. Однако во время торгов интерес к лоту оказался неожиданно высоким. В результате ожесточенных торгов анонимный покупатель из США приобрел вазу за $66 тысяч.

Специалисты отметили, что сам факт продажи поврежденного изделия за такую сумму говорит о высокой ценности работ Коппера в мире искусства. Новый владелец планирует вложить еще около $10 тысяч в реставрацию вазы, чтобы вернуть ей первоначальный вид.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи.

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