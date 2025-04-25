Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдовиченков и Пересильд стали парой в новом фильме

Вышел трейлер фильма «Мужу привет» с актерами Вдовиченковым и Пересильд

Авторы фильма «Мужу привет» представили постер и трейлер картины. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба студии Yellow, Black and White.

По сюжету муж работницы ЗАГСа Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает любить его и ждать пробуждения супруга. Неожиданно она встречается с Георгием, меняющим ее жизнь.

Главные роли в картине Антона Маслова исполнили Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Кроме них, в фильме сыграли Кирилл Русин, Екатерина Воронина, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Ольга Лерман, Дмитрий Чеботарев и другие.

«Моя Катерина — настоящая женщина, умеющая любить, умеющая ждать. У нее очень светлая энергия. Мне кажется, несмотря на свой возраст, а ей уже за 40 и она взрослая женщина, она до сих пор способна искренне влюбляться», — рассказывает Пересильд.

Вдовиченков отметил, что его герой знаком с потерями.

«Георгий — человек, который уже что-то понимает в жизни и живет в определенной зоне комфорта. В фильме он из нее выбирается и как расцветает! Мне было интересно последить за такими изменениями персонажа, за тем, как он оттаивает», — говорит актер.

Премьера фильма состоялась 18 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), в прокат картина выйдет 1 мая.

В апреле также вышел финальный трейлер комедийного роуд-муви «Туда» с Петром Федоровым («Сталинград») и Ириной Старшенбаум («Т-34») в главных ролях.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса впервые снимется в реалити-шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами