Вдовиченков и Пересильд стали парой в новом фильме

Авторы фильма «Мужу привет» представили постер и трейлер картины. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба студии Yellow, Black and White.

По сюжету муж работницы ЗАГСа Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает любить его и ждать пробуждения супруга. Неожиданно она встречается с Георгием, меняющим ее жизнь.

Главные роли в картине Антона Маслова исполнили Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Кроме них, в фильме сыграли Кирилл Русин, Екатерина Воронина, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Ольга Лерман, Дмитрий Чеботарев и другие.

«Моя Катерина — настоящая женщина, умеющая любить, умеющая ждать. У нее очень светлая энергия. Мне кажется, несмотря на свой возраст, а ей уже за 40 и она взрослая женщина, она до сих пор способна искренне влюбляться», — рассказывает Пересильд.

Вдовиченков отметил, что его герой знаком с потерями.

«Георгий — человек, который уже что-то понимает в жизни и живет в определенной зоне комфорта. В фильме он из нее выбирается и как расцветает! Мне было интересно последить за такими изменениями персонажа, за тем, как он оттаивает», — говорит актер.

Премьера фильма состоялась 18 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), в прокат картина выйдет 1 мая.

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