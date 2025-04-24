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«Свадьба состоится!»: Волочкова пригрозила засудить журналистов за слухи о дочери

Волочкова: свадьба дочери состоится, а журналистов я засужу за лживые слухи
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В СМИ появилась информация, что свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны и бизнесмена Никиты Григоряна находится под угрозой срыва. Сама артистка опровергла эти слухи, заявив, что журналисты навели панику, и пообещав засудить их за это.

«Что за бред пишут эти журналисты, простите? Какого черта они решают, быть свадьбе или нет? Я уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых мы пригласили на праздник, — прокомментировала Волочкова ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей. — Хочу заявить во всеуслышание: на зло всем недоброжелателям праздник состоится, но будет не такой масштабный, как мы хотели».

Артистка призналась, что очень злится из-за всех этих слухов и попыток журналистов ввести читателей в заблуждение, подчеркнув, что будет с ними из-за этого судиться. Она предположила, что кто-то из медиасообщества так выражает грусть по поводу того, что на свадьбу не пригласили представителей СМИ. Балерина подчеркнула, что речь о празднике ее дочери, которая вправе сама решать, кто будет присутствовать на мероприятии. По этой причине ни прессы, ни звездных гостей там не будет, заключила знаменитость.

Напомним, Ариадна планирует 26 апреля выйти замуж в Петербурге за 23-летнего жениха Никиту Григоряна. Однако СМИ писали, что якобы этому могут помешать конфликты Волочковой с нынешней женой отца Ариадны Еленой Николаевой. Однако окружение балерины эту информацию опровергло – по данным инсайдеров, свадьбу готовят с февраля, и она точно состоится, но присутствовать будут исключительно родные и друзья.

Ранее сообщалось, что мать Кайли Дженнер хочет заработать на свадьбе дочери с Тимоти Шаламе.

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