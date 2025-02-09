Паршута об ограблении квартиры: «Стараюсь относиться философски»

Певица Паршута заявила, что каждому воздастся после ограбления ее квартиры

Певица Юлия Паршута заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что ее сейф не восстановился после ограбления ее квартиры.

Паршута призналась, что у нее никогда в жизни не было такой ситуации. Она назвала историю с ограблением шокирующей. Артист уточнила, что старается не сильно переживать из-за инцидента.

«В конце концов я ко всему стараюсь относиться философски. Не понимаю, для чего люди это делают, не понимая законов жизни и вселенной — каждому воздастся свое. Самая большая ценность всегда со мной, никто у меня не заберет», — поделилась исполнительница.

7 января стало известно, что из жилья Паршуты на Ружейном переулке похитили деньги и драгоценности. Известно, что из жилья вынесли больше 3 млн рублей наличными.

После ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». По данным издания, неизвестные вскрыли сейф отверткой и забрали из него $10 тысяч и около 2 млн рублей, трое дорогих часов и ювелирные изделия.

Следователи также установили, что воры открыли дверь ключом, поскольку замок не был поврежден. На данный момент воров найти не удалось.

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