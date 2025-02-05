«Ему нужно тебя уничтожить»: порнозвезда о сексуальных привычках Пи Дидди

Бывшая порнозвезда Адриа Шери Инглиш рассказала о сексуальных привычках рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), который сейчас находится под арестом. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

По словам Инглиш, больше всего рэпера возбуждал контроль, и для удовлетворения похоти он не делал различия между женщинами и секс-игрушками.

«Ему так много нужно просто для того, чтобы получить оргазм, это безумие. Наркотики, алкоголь... Нужен был гнев, ему нравится насилие», — вспоминает порноактриса.

Инглиш удивилась, как Пи Дидди мог заниматься бизнесом, параллельно злоупотребляя наркотиками и алкоголем. Она также уточнила, что буквально все на вечеринках было пропитано наркотиками — их добавляли в угощения, напитки и даже в массажное масло.

47-летняя женщина добавила, что посещала вечеринки рэпера, поскольку он обещал помочь ей с карьерой, однако обещания Пи Дидди не выполнил. Женщина была уверена, что если когда-нибудь попытается уйти, Комбс внесет ее в черный список, и боялась отказать ему.

17 сентября Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Накануне Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы.

Ранее россиянка получила «порно-Оскар».