«Деньги и репутация»: Милана Тюльпанова назвала требования к своему избраннику

Экс-жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова призналась, что не стремится снова создать семью и выйти замуж. Однако в любом случае к будущему избраннику у нее есть определенные требования. Среди них она в интервью «Леди Mail» выделила отсутствие «темных пятен» в биографии и финансовую обеспеченность.

Помимо таких качеств в мужчинах, как доброта, щедрость и харизма, Тюльпанова подчеркнула важность репутации.

«Первое, на что я теперь буду обращать внимание, знакомясь с мужчиной, нет ли в его биографии темных пятен и какой бэкграунд за ним стоит. Если он сомнительный, — сразу нет», — заявила звезда, подчеркнув, что непорядочное поведение в прошлом позволяет делать выводы о характере мужчины.

Еще один важный критерий, на который будет опираться блогер при выборе партнера, — это финансовая независимость. При этом блогер подчеркнула, что может сама обеспечить себя и своего сына, но все же считает, что в мужчине важно умение зарабатывать.

Что касается источника доходов, то, по словам Тюльпановой, она зарабатывает благодаря ивент-агентству в Петербурге, площадке для проведения торжеств любого профиля.

«Также у моей жизни есть публичная сторона, которая тоже помогает мне зарабатывать, сегодня мое имя активно работает на меня», — заключила блогер.

До этого экс-жена Кержакова обвинила бывшего супруга обвинила в том, что тот платит ей алименты суммой в один рубль в месяц. Она опубликовала ролик, в котором показала, что Кержаков отправил ей рубль якобы за алименты. В ответ Кержаков назвал заявление бывшей жены враньем. Он показал все выплаты Тюльпановой за февраль. Сначала он отправил экс-супруге 85 тысяч рублей, а затем рубль, где пояснил, что вышеперечисленная сумма — это алименты на ребенка.

Ранее стало известно, что Кержаков может лишиться автомобиля Audi Q3 из-за чужих долгов.