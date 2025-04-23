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Раскрыта программа вечера одноактных балетов BALLET TRIPTYCH

В Кремле пройдет 13 октября вечер одноактных балетов BALLET TRIPTYCH
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Пресс-служба/Дмитрий Невмержицкий

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет 13 октября 2025 года вечер одноактных балетов BALLET TRIPTYCH. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Программа будет состоять из трех одноактных балетов: балета «Рахманинов», поставленного хореографом Дмитрием Пимоновым из Мариинского театра, балета «Кроткая» по повести Ф.М. Достоевского от британского танцовщика и хореографа Джона Кука и балета «Футаж» по мотивам полотен В. Кандинского (хореограф Дмитрий Антипов).

«Вечер одноактных балетов BALLET TRIPTYCH в Кремлевском дворце станет не просто спектаклем, а настоящим праздником русской культуры, где каждый зритель сможет ощутить глубину, красоту и уникальность наследия, оставленного нам предками», — сказано в пресс-релизе.

В мероприятии примут участие прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Бочкова, первый солист Мариинского театра Константин Зверев, приглашенная прима-балерина МАМТ Ксения Рыжкова и солистка Мариинского театра Елена Евсеева.

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