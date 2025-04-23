«Клево утереть нос Волочковой»: Пригожин с Валерией поспорили насчет шпагата

Пригожин: поспорил с Валерией, что к лету сяду на шпагат и утру нос Волочковой

В семье певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина все активно занимаются спортом. В данный момент глава семьи уделяет внимание растяжке, так как поспорил с близкими, что к лету сядет на шпагат. Тренировки уже помогли ему решить проблемы с зажимами в теле и болью в спине, признался он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам продюсера, он занимается два-три раза в неделю, причем Валерия уже достигла прогресса – она садится на поперечный шпагат. Чтобы догнать ее, Пригожин прикладывает большие усилия.

«Я сам себе бросил вызов, а заодно всем членам своей семьи. Мы поспорили, что до лета я сяду на шпагат. Детали спора пока озвучивать не буду, но если я проиграю, то обязательно расскажу все, — отметил продюсер. — Было бы клево утереть Волочковой нос, но я пока не спешу».

Он заверил, что даже в случае проигрыша будет рад, что начал заниматься спортом. По словам главы семьи, дети очень его поддерживают, отмечая с радостью все достижения отца.

Напомним, еще в марте Пригожин рассказывал, что начал осваивать сложные акробатические элементы на персональных занятиях с тренером. Он напомнил, что в молодом возрасте профессионально занимался вольной борьбой, и заявил, что намерен вернуть былую физическую форму и сесть на шпагат.

Ранее Пригожин попытался сесть на шпагат в день своего 56-летия.