Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Солдат» стал жертвой мошенников в Таллине: «Европа же, не должны надуть»

Актер «Солдат» Иван Моховиков вспомнил, что купил подделку у мошенника в Европе
close
Телеканал «Домашний»

Актер Иван Моховиков, который исполнил роль ефрейтора Соколова в сериале «Солдаты», рассказал в интервью «Леди Mail» о том, что стал жертвой мошенников в Таллине.

Моховиков признался, что встретил злоумышленника во время прогулки с матерью по центру города. Мошенник активно предлагал семье купить кастрюли и ножи известного бренда по выгодной цене.

«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть…Но когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта подделка», — вспомнил звезда «Солдат».

По словам Моховикова, он расстроился после случившегося, но несильно, поскольку «уторговался с мошенником на цену гораздо ниже заявленной».

11 апреля Ивану Моховикову исполнилось 46 лет. В той же беседе актер признался, что пережил кризис среднего возраста в 23 года. По его словам, в тот момент он не был уверен в том, чем занимается, но понимал, что «других вариантов уже нет».

«Нигде, кроме актерства, себя не вижу, да и не хотел бы это менять. А за будущее переживать нечего. Надо жить здесь и сейчас», — подытожил актер.

Ранее сообщалось, что актер дубляжа фильма «Как заниматься сексом» потерял 100 тыс. рублей при попытке снять проститутку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами