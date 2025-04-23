Звезда «Солдат» стал жертвой мошенников в Таллине: «Европа же, не должны надуть»

Актер Иван Моховиков, который исполнил роль ефрейтора Соколова в сериале «Солдаты», рассказал в интервью «Леди Mail» о том, что стал жертвой мошенников в Таллине.

Моховиков признался, что встретил злоумышленника во время прогулки с матерью по центру города. Мошенник активно предлагал семье купить кастрюли и ножи известного бренда по выгодной цене.

«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть…Но когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта подделка», — вспомнил звезда «Солдат».

По словам Моховикова, он расстроился после случившегося, но несильно, поскольку «уторговался с мошенником на цену гораздо ниже заявленной».

11 апреля Ивану Моховикову исполнилось 46 лет. В той же беседе актер признался, что пережил кризис среднего возраста в 23 года. По его словам, в тот момент он не был уверен в том, чем занимается, но понимал, что «других вариантов уже нет».

«Нигде, кроме актерства, себя не вижу, да и не хотел бы это менять. А за будущее переживать нечего. Надо жить здесь и сейчас», — подытожил актер.

Ранее сообщалось, что актер дубляжа фильма «Как заниматься сексом» потерял 100 тыс. рублей при попытке снять проститутку.