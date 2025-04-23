Актер дубляжа фильма «Как заниматься сексом» потерял 100 тыс. рублей при попытке снять проститутку

Актер Антон Горчаков, поучаствовавший в дубляже фильма «Как заниматься сексом», потерял около 100 тыс. рублей при попытке снять проститутку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

30-летний Горчаков нашел девушку по имени Ника, которая предоставляет услуги на ночь, на одном из сайтов. Номер на странице оказался нерабочим, но через какое-то время с актером связался через Whatsapp человек, представившийся администратором.

Потом, утверждает Telegram-канал, с Горчакова потребовали предоплату за услугу в размере 5 тыс. рублей — и якобы так «незаметно» с него взяли около 97 тыс. рублей. Горчаков обратился в полицию по факту произошедшего.

Актер Антон Горчаков окончил Российский институт сценических искусств в Санкт-Петербурге в 2018 году. В его фильмографии 12 фильмов и сериалов, среди которых: «Шеф», «Шеф-2» и «Очкарик». Голосом Горчакова говорят персонажи таких мультфильмов, как «Мадагаскар», «История игрушек: Большой побег», а также комедий «Дурные деньги» и «Лысый нянька: Спецзадание».

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