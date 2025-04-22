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В правила «Оскара» внесли радикальные изменения

Жюри «Оскара» впервые будет смотреть все номинированные на премию фильмы
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Depositphotos

Американская киноакадемия внесла радикальные изменения в правила вручения своей премии «Оскар». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Чтобы проголосовать за фильмы в номинациях, члены Академии должны в обязательном порядке посмотреть все номинированные картины. До этого выборщиков просто просили воздержаться от голосования, если они не смотрели всех номинантов.

Доступ к бюллетеню будет открыт, если выборщики докажут факт просмотра фильма, это будет отслеживаться с помощью специального приложения Academy Screening Room.

Если член академии посмотрел картину на кинофестивале, он будет обязан заполнить специальную форму.

Накануне Никита Михалков представил «Бриллиантовую бабочку» для «евразийского Оскара».

Ранее стала известна дата следующей церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар».

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