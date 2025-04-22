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Лариса Долина рассказала о причинах конфликта с Аллой Пугачевой

Певица Долина заявила, что конфликтовала с Пугачевой из-за композитора Горобца
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Народная артистка Лариса Долина рассказала о причинах конфликта с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Ее цитирует RTVI.

По словам Долиной, написавший песню «Погода в доме» композитор Руслан Горобец много лет был музыкальным руководителем группы «Рецитал», с которой Пугачева выступала.

«И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее», — вспоминает она.

На тот момент, отметила Долина, Горобец с Пугачевой уже не сотрудничал. Однако с тех пор, по словам певицы, Пугачева стала ее недолюбливать.

Долина подчеркнула, что всегда с большим уважением относилась к Пугачевой, но не думает, что эту тему уместно раскрывать сейчас.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Накануне Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в РФ.

Ранее стало известно, что в Москве хотят закрыть кальянную из-за Пугачевой.

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