Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Окружение Волочковой прокомментировало слухи об отмене свадьбы ее дочери

Друзья балерины Волочковой опровергли слухи об отмене свадьбы ее дочери
close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Окружение балерины Анастасии Волочковой прокомментировало слухи об отмене свадьбы ее 19-летней дочери Ариадны. Об этом пишет kp.ru.

Ариадна планирует 26 апреля выйти замуж в Петербурге за 23-летнего жениха Никиту Григоряна. Однако якобы этому могут помешать конфликты Волочковой с нынешней женой отца Ариадны Еленой Николаевой.

По данным инсайдеров, свадьбу готовят с февраля и она точно состоится.

«Гостей будет небольшое количество, исключительно родные и друзья. Невеста и жених не хотят никаких камер и журналистов, на саму свадьбу никого не пустят. Понимаем, что внимания к этому событию много, Анастасия и Ариадна выйдут на крыльцо перед праздником и пообщаются с репортерами», — уточнил источник.

Ариадна Волочкова и Никита Григорян планируют отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца Ариадны, а другую — в Санкт-Петербурге для ее матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться. Анастасия Волочкова заявляла, что родители жениха не придут на свадьбу.

Накануне у будущего зятя балерины Анастасии Волочковой обнаружили налоговые долги.

Ранее Волочкова заявила, что жена бывшего мужа ненавидит ее дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами