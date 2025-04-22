Окружение Волочковой прокомментировало слухи об отмене свадьбы ее дочери

Окружение балерины Анастасии Волочковой прокомментировало слухи об отмене свадьбы ее 19-летней дочери Ариадны. Об этом пишет kp.ru.

Ариадна планирует 26 апреля выйти замуж в Петербурге за 23-летнего жениха Никиту Григоряна. Однако якобы этому могут помешать конфликты Волочковой с нынешней женой отца Ариадны Еленой Николаевой.

По данным инсайдеров, свадьбу готовят с февраля и она точно состоится.

«Гостей будет небольшое количество, исключительно родные и друзья. Невеста и жених не хотят никаких камер и журналистов, на саму свадьбу никого не пустят. Понимаем, что внимания к этому событию много, Анастасия и Ариадна выйдут на крыльцо перед праздником и пообщаются с репортерами», — уточнил источник.

Ариадна Волочкова и Никита Григорян планируют отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца Ариадны, а другую — в Санкт-Петербурге для ее матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться. Анастасия Волочкова заявляла, что родители жениха не придут на свадьбу.

Накануне у будущего зятя балерины Анастасии Волочковой обнаружили налоговые долги.

Ранее Волочкова заявила, что жена бывшего мужа ненавидит ее дочь.