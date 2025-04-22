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Зрителей нового фильма ужасов будут запирать в кинотеатре на ночь

Зрителям фильма «Дожить до рассвета» предложили остаться запертыми в кинотеатре
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Зрителей нового фильма ужасов «Дожить до рассвета» в США будут запирать в кинотеатре на ночь. Об этом сообщает ComicBook.

Компания Screen Gems запустит необычную промо-акцию в честь выхода хоррора, снятого по мотивам одноименной видеоигры PlayStation.

Начиная со вторника, 22 апреля, в восьми городах США пройдет киномарафон с испытанием зрителей на стойкость: они должны будут провести в кинотеатре запертыми всю ночь с 19 часов вечера и до рассвета и в это время на повторе смотреть фильм.

Во время сеанса нельзя спать, ходить в туалет вне специально отведенных для этого антрактов, пользоваться телефонами. Победители получат призы, самый большой из которых составляет $5 тысяч.

Марафоны пройдут в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сиэттле, Чикаго, Вашингтоне (округ Колумбия), Денвере, Атланте и Майами.

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